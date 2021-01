Помощникът на Ходжсън е пропуснал мача с Уест Хам заради положителен тест

Помощник треньорът Рей Люингтън пропусна загубата на Кристъл Палас срещу Уест Хам снощи заради положителен тест за COVID-19, обяви мениджърът на отбора Рой Ходжсън.

"Смятаме, че той е прихванал вируса от член на семейството му. Рей е с положителен тест, но за щастие не се чувства зле. Той ще бъде проверен повторно преди края на задължителната карантина и се надявам бързо да получи разрешение да се върне при нас. Когато всичко това се случи, Рей отново ще бъде на пейката", заяви Ходжсън.

