Италианските медии останаха разочаровани от Ибрахимович

Звездата на Милан Златан Ибрахимович вкара своя пореден гол с червено-черната фланелка срещу Интер, но това беше помрачено от неговото изгонване в началото на второто полувреме. То беше предшествано от голяма разправия между 39-годишния нападател и Ромелу Лукаку.



Истинско шоу в Милано: голяма свада, червен картон, съдийска смяна и победен гол в 97-ата минута

Местната преса остро осъди свадата между двамата голмайстори, определяйки я като "грозна" и "срамна". Те получиха жълти картони заради нея, но за разлика от белгиеца, Златан си изкара и втори такъв след фаул срещу Александър Коларов. Именно заради това критиките на вестниците бяха насочени главно по адрес на опитния швед, който е известен с буйния си нрав. "Гадзета дело спорт", "Кориере дело спорт" и "Тутоспорт" му дадоха слаби оценки, съответно 4,5, 5 и 4,5. "Ето така си стъжняваш живота в едно Дерби на Милано. Ибра трябва да е ядосан на себе си", коментираха от розовото издание.



Междувременно, Кристиан Ериксен се появи в игра едва в 88-ата минута, но въпреки това получи най-високите оценки в мача (7 и 7,5) заради победния си гол от пряк свободен удар за 2:1 в полза на "нерадзурите" в 97-ата минута. "Както наближаваше 100-ата минута, той вкара перфектния пряк свободен удар. Той няма да стане редовен титуляр още от утре, но това може да бъде повратната точка за него", аргументират се от "Гадзета дело спорт". Неговият съотборник Николо Барела пък си заслужи похвали от "Кориере дело спорт", след като получи същите оценки като датчанина. "Той така и не спря да тича и беше с решаваща роля за спечелената дузпа през втората част", написа вестникът за него.

