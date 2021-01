Лека атлетика Йохан Блейк откри собствен рехабилитационен център 27 януари 2021 | 12:36 - Обновена Прочетена 69 0



копирано





31-годишният Блейк планира това лято да участва на своята последна олимпиада, а след като обмисля вариант да продължи с крикет.



View this post on Instagram A post shared by Yohan Blake (@yohanblake) "Това винаги е било мечта за мен - откакто се контузих и всеки път трябваше да ходя в чужбина, за да проверя тялото си, както и да направя операцията и рехабилитацията. Помислих си: 'Да, в Ямайка имаме рехабилитационни центрове, но защо да нямам един за себе си.’"

"Въпреки че бяхме ударени от COVID-19, си казах, че няма да позволя това да ме спре. И всъщност COVID-19 ми даде шанс да направя това - с почивката от тренировките. Така че аз просто очаквам с нетърпение да помогна в процеса на оздравяване не само на лекоатлети, но и на пациенти с инсулт - на всички, които са контузени. Взимаме всички, бебета, всички", добави той.

Световият шампион на 100 метра от Дегу 2011 Йохан Блейк откри собствен център за рехабилитация и уелнес, който ще носи неговото име. Ямайският спринтьор, който през 2013 и 2014 г. страдаше от контузии, винаги е вярвал в целта си да изгради собствен рехабилитационен център.31-годишният Блейк планира това лято да участва на своята последна олимпиада, а след като обмисля вариант да продължи с крикет."Въпреки че бяхме ударени от COVID-19, си казах, че няма да позволя това да ме спре. И всъщност COVID-19 ми даде шанс да направя това - с почивката от тренировките. Така че аз просто очаквам с нетърпение да помогна в процеса на оздравяване не само на лекоатлети, но и на пациенти с инсулт - на всички, които са контузени. Взимаме всички, бебета, всички", добави той. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 69

1