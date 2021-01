Други Отиде си най-голямата легенда на словашкия футбол 27 януари 2021 | 11:13 - Обновена Прочетена 521 1



Във вторник вечерта Йозеф Венглош, най-голямата личност в историята на словашкия футбол, си отиде от този свят, малко преди да навърши 85 години. Венглош е роден на 18 февруари 1936-а година в Ружомберок и играе основно в отбора на Слован Братислава като полузащитник. Личната му визитка е пълна със забележителни факти - като помощник-треньор на Чехословакиязлатен медал на европейското първенство през 1976 г. и бронзов медал на европейско първенство през 1980 година. Също така е европейски шампион с отбора до 23 години (1972 г.). Венглош се гордее с факта, че е първият треньор извън Великобритания той ръководи английския клуб в най-високото състезание на Острова - Астън Вила през сезон 1990/91. Освен това е бил начело на Селтик (Шотландия), Фенербахче (Турция), Спортинг Лисабон (Португалия), Ичихара ДЖЕФ Юнайтед (Япония), имаше честта и да стане селекционер на родната си Словакия, вече като независима държава след падането на комунизма. FIFA is very saddened to learn of the passing of Jozef Vengloš. Among his many achievements in the game was leading Czechoslovakia to the quarter-finals of the 1990 FIFA World Cup Italy. Our condolences are with his family and friends at this time. RIP. pic.twitter.com/mWpgQiDPfp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 26, 2021 С любимия си Слован (Братислава) успява да прекърши доминацията на прашките грандове и два пъти да вдигне шампионската титла на Чехословакия. Бил е наставник на отбори в Малайзия и Австралия, където пак печели трофеи. Пет пъти е бил канен да ръководи Сборния отбор на звездите на света в бенефисни и благотворителни мачове.Единственият треньор, който два пъти е класирал Чехословакия на Световно първенство, а когато не е бил на скамейката е член или ръководител на техническите комисии на УЕФА и ФИФА. Венглош е бил национален треньор не само в родината си, но и на още Австралия, Малайзия и Оман. Dr Jozef Venglos, the first manager from outside Britain or Ireland to take charge of a top-flight English team, has died aged 84.https://t.co/JXJxOukkSU pic.twitter.com/o5Pz3L8yvg — BBC Sport (@BBCSport) January 26, 2021 Първият му прякор е Лоло, тъй като получава целувка от Джина Лолобриджида, когато като капитан на младежкия отбор на Слован (Братислава) получава шампионската купа от силния турнир във Виареджо. Носител е на Диамантения орден на УЕФА и на Медала за заслуги към футбола на ФИФА. В крайна сметка той става пророк у дома, в Словакия е обявен за футболен треньор на ХХ век. Той е член на Словашката футболна зала на славата. 1



