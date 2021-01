Щастливият Ериксен: За мен това беше перфектният пряк свободен удар

Героят за Интер в снощното дерби срещу Милан Кристиан Ериксен изрази радостта си от победния гол, който той отбеляза от пряк свободен удар. Той се появи в игра едва в 88-ата минута, но успя да се разпише в 97-ата за крайното 2:1. "Нерадзурите" не бяха вкарвали попадение директно от фаул от април 2018-а, когато това стори Жоао Кансело срещу Каляри. Оттогава насам те бяха направили 55 неуспешни опита това да се промени.



"Това беше перфектният пряк свободен удар за мен. Наистина съм щастлив. Винаги се опитвам да извлека максималното от минутите, с които разполагам. Доволен съм, че вкарах от този фаул, за мен той беше перфектен. Знаехме, че мачът ще е труден, интензитетът е висок в дербитата. Беше тежко, но сме удовлетворени, че се класирахме за следващия кръг. Посвещавам тази победа на новородената ми дъщеря, на семейството ми и на всички фенове", сподели Ериксен пред клубната телевизия.

A tale in three acts



CHRISTIAN. ERIKSEN. Top bins for the WIN pic.twitter.com/bRV0ykU7qO