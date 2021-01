Бейзбол Залата на славата остана без нов член за първи път от 1960 г. 27 януари 2021 | 10:56 Прочетена 149 0



Най-много гласове събра бившият питчер Кърт Шилинг - 71,1% (285 при нужни 301 от общо 401 участници), а втори и трети останаха други две противоречиви личности – свързваните с употреба на допинг Бари Бондс с 61,8% (248 гласа) и Роджър Клемънс с 61,6% (247 гласа). И трите легенди бяха подложени на гласуване за девети път при максимално допустими 10 години в списъка на изчакващите.



In the 2021 BBWAA Hall of Fame voting, no candidate received votes on at least 75 percent of all ballots cast. https://t.co/PCvTfClVMO pic.twitter.com/rp1KVskX80 — National Baseball Hall of Fame and Museum (@baseballhall) January 26, 2021

Часове след обявяването на резултатите от тазгодишния вот на BBWAA Шилинг разпространи открито писмо, с което заяви желанието си да бъде изваден от бюлетината за 2022 г.



"Не искам да участвам във финалната си година от гласуването. Настоявам да бъда премахнат от списъка. Ще разчитам на комисията на ветераните и на мъжете, чието мнение наистина има значение и които са в позиция да преценяват играчите. Не мисля, че ставам за член на Залата на славата, но ако бившите играчи смятат така, тогава ще приема с чест", написа 54-годишният Шилинг.



Former players will be the ultimate judge, as it should be. I won’t allow a group of morally bankrupt frauds another year to lie about my life. https://t.co/UfggsxYclt — Curt Schilling (@gehrig38) January 26, 2021

Трикратният шампион с Аризона Дайъмъндбекс (2001) и Бостън Ред Сокс (2004, 2007) и MVP в Световните серии '01 започна да губи подкрепа в последните години заради някои неприемливи за съвременното общество прояви. През 2016-а чрез публикация в Туитър той подкрепи "линчуването на журналисти". По-късно се изказа негативно по адрес на транссексуалните хора и сравни мюсюлманските екстремисти с нацистите.



В началото на тази година пък Кърт Шилинг изрази подкрепа към щурма на Капитолия във Вашингтон на 6 януари. Конкретно този му акт обаче не може да е повлиял на вота на BBWAA, тъй като бюлетините бяха изпратени още преди Нова година.



0



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 149

1