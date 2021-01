Думите на Ибра, които накараха Лукаку да побеснее (видео)

Lukaku and Ibrahimovic are choosing to cuss other out in English so you know it's real... pic.twitter.com/XwNTWUgHOE — Carl Anka (@Ankaman616) January 26, 2021

31': Zlatan scores

45': Zlatan & Lukaku booked

58': Zlatan sent off

71': Lukaku scores



Зрелищното дерби между Интер Милан за Купата на Италия ще бъде запомнено не само с драматичната победа на "нерадзурите", дошла с гол в 97-ата минута на Кристиан Ериксен , но и с бурния скандал между Ромелу Лукаку Златан Ибрахимович . Двамата едва не се сбиха в края на първото полувреме, а белгиецът с мъка беше удържан от съотборниците си.Нападателите допряха главите си, а медиите в Италия разкриха, че Ибра е бил този, който е провокирал съперника си. Според RAI и Sportmediaset бившият шведски национал е казал на Лукаку: "Хайде, отивай да се занимаваш с твоето лайняно вуду, малко магаре", на което таранът на Интер е отговорил по следния начин: "Искаш да говорим за майка ми ли, кучи син", а освен това е напусвал Ибрахимович.Разгневеният Лукаку продължи да сипе обиде, докато останалите от Интер се опитваха да го озаптят, а Златан иронично се подсмихваше и това още повече ядоса неговия бивш съотборник в Манчестър Юнайтед "Престани да се хилиш", е извикал Лукаку, а Ибра го е приканил да продължат спора си извън терена. В крайна сметка и двамата получиха жълти картони от рефера Паоло Валери, а след почивката Ибрахимович беше изгонен, оставяйки Милан с човек по-малко. Лукаку пък изравни от дузпа и сложи началото на обрата.След двубоя Ибрахимович се е извинил на съотборниците си в съблекалнята и е отрекъл, че е обидил Лукаку на расистка основа. Неговата подигравка е свързана със случка от 2018 година, когато Лукаку още носеше екипа на Евертън . Тогава собственикът на "карамелите" Фархад Мошири заяви, че нападателят е отказал офертата за нов договор, защото е получил "вуду съобщение", изпратено от майка му. Тя е присъствала на специален ритуал в Африка, на който е получила въпросното съобщение, че синът й не трябва да остава в Евертън, а да подпише с Челси По-късно самият Лукаку отрече, че казаното от Мошири е истина и го заплаши със съд. Белгиецът не премина в Челси, а в Манчестър Юнайтед и за известен период беше съотборник с Ибрахимович. Двамата винаги са демонстрирали уважение един към друг, а Лукаку дори сподели, че тренировките с Ибра са най-красивият му спомен от периода на "Олд Трафорд". Вече като футболист на Интер, след едно от миланските дербита, Лукаку се самоопредели за новия крал на Милано и в медиите веднага се появиха предположения, че думите му са насочени към Ибрахимович. В отговор Ибра написа: "Милано никога не е имал крал, там си имат БОГ".Иначе Златан и Лукаку имат по 12 гола от началото на сезона в Серия "А", а отборите им са на първите две места в класирането и се очертава да водят люта битка за титлата, заедно с шампиона Ювентус