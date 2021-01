Първи "дабъл-дабъл" в Евролигата за Александър Везенков!

Баскетболният отбор на Олимпиакос се отдалечава от плейофите в Евролигата. Александър Везенков и съотборниците му не успяха да издържат при визитата си в Италия и отстъпиха със 79:90 (19:24, 15:20, 28:21, 17:25) на един от топотборите Олимпия (Милано) в двубой от 22-рия кръг на турнира на богатите.

По този начин "червено-белите" остават на 11-ата позиция в класирането на най-комерсиалния европейски клубен турнир с баланс от 11 победи и 11 загуби. Италианците пък са на трето място в подреждането с 14 успеха и 7 поражения.

Българският национал Александър Везенков има поводи за радост, въпреки че тимът му загуби. Крилото на отбора от Пирея записа първия "дабъл-дабъл" в кариерата си в Евролигата, след като остави 18 точки и 10 борби на сметката си. При стрелбата бившият играч на Арис и Барселона бе 2/6 за две точки, 4/10 от тройката и 2/2 от наказателната линия. Българинът записа най-висок коефициент на полезно действие в отбора си - 20, като получи 32 минути в днешния дуел.

Колкото до самия мач, Олимпия диктуваше събитията на паркета в първото полувреме, като преднината на домакините достигна цели 16 точки към края на втората четвърт. Везенков и компания обаче наваксаха пасива си в края на следващия период, но в последната част Кевин Пънтър отбеляза 12 от 25-те точки за италианския тим и осигури успеха за домакините.

25 year old Greek forward Sasha Vezenkov of @olympiacosbc logged his first ever #EuroLeague double-double, with 18 points and 10 rebounds in 2020-21 EuroLeague Regular Season Round 22.