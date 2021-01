Невероятен Алберт остана 6-ти на нощния слалом в Шладминг (видео)

Алберт Попов записа своето първо класиране в Топ 10 през сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини по време на нощния слалом в Шладминг (Австрия).

Великолепен Алберт даде 9-то време в първия манш на нощния слалом в Шладминг

Българинът даде девето време в първия манш, след което записа осмо във втория и се поздрави с шестото място, което е неговият най-добър резултат през сезона. Алберт направи две много солидни и почти безгрешни спускания по заледена „Планай“, като благодарение на тях изравни своето най-добро класиране в кариерата, което също бе постигнато в Шладминг през 2019. Единствената видима грешка, която Аби допусна дойде само няколко врати преди края, като до нея той се движеше с темпо да измести временния лидер Алекси Пентюро (Франция), но в крайна сметка остана на 0.72 секунди зад лидера в генералното класиране за Световната купа.

Самият французин завърши на трета позиция днес, с изоставане от 0.82 секунди спрямо победителя Марко Шварц (Австрия). Австриецът бе шести след първия манш и даде второ време във втория, с което стана първия състезател с две победи в дисциплината слалом през сезона. Втори днес остана Клеман Ноел (Франция), който остана на 0.68 секунди зад победителя.

