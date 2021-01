Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан (гледайте тук)

Двата милански гранда Интер и Милан играят при резултат 0:0 в Дерби дела Мадонина на „Джузепе Меаца“. Двубоят е от четвъртфиналите на Купата на Италия, а победителят ще срещне Ювентус или СПАЛ в полуфиналите на турнира. "Нерадзурите" и "росонерите" се срещат за 25-и път в този турнир. Тук историята е на страната на "Дявола": десет победи, седем равенства и седем загуби.

ГЛЕДАЙТЕ ТУК

Както и се очакваше, Антонио Конте е предприел четири промени в своя състав. В защита Александър Коларов заменя Алесандро Бастони, а този път двамата халфбекове са Матео Дармиан и Иван Перишич. Лаутаро Мартинес е получил почивка и е на пейката, като този път на Ромелу Лукаку партнира Алексис Санчес.

| TEAM NEWS



The 11 Nerazzurri selected by Antonio Conte for #InterMilan #DerbyMilano #CoppaItalia #FORZAINTER pic.twitter.com/42hhbOCQc9