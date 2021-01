Ясна е новата дата за президентските избори в Барселона

Стана ясна датата, на която ще се проведат президентските избори в Барселона, съобщават испанските медии. На днешното си събрание Управителният съвет е решил хилядите клубни членове да гласуват за нов президент на 7 март.

Както е известно, първоначално изборите трябваше да се състоят на 24 януари. Пандемията от коронавирус обаче не позволи това да се случи. Заради влошената ситуация в Барселона местните власти забраниха отдалечаването на гражданите от тяхното място на пребиваване, което направи невъзможно провеждането на вота. Впоследствие в Каталуния промениха правилата, отнасящи се за спортните мероприятия, и така гласуването ще може да протече в началото на март. Урните за него ще бъдат разпределени на различни места, като ще има възможност и за вот чрез пощата. Въпреки това предложението на кандидата Виктор Фонт за електронно гласуване въобще не е било разгледано.

Barcelona's board has confirmed that March 7 will be the date for the club's presidential elections. The possibility is opened for the Socios to vote by mail, only the official announcement is missing.



