Талисманът на Милан, който все още не е губил с екипа на тима

Макар и да се случва рядко напоследък, Милан също допуска загуби като всички останали отбори. В тима обаче има един футболист, който не е губил мач на "росонерите", когато е на терена.

Става въпрос за Алексис Салемакерс, който пристигна на "Джузепе Меаца" през миналия януари. Оттогава насам той е изиграл 33 мача с екипа на тима, в които има 4 гола и 4 асистенции. В тези срещи той е записал 22 победи, 11 равенства и... 0 загуби. През този период Милан има 5 поражения. По една или друга причина обаче белгийското крило не е изиграл нито една минута в тях. Срещу Интер (2:4) и Дженоа (1:2) той остана на пейката, а срещу Лил (0:3) дори не попадна в групата за мача. При скорошната загуба от Ювентус (1:3) той все още лекуваше контузия, а през изминалия уикенд той изтърпяваше наказание и не успя да помогне на отбора срещу Аталанта (0:3). Очаква се тази вечер Салемакерс да е титуляр в дербито срещу Интер за Купата на Италия, което е добър знак за "Дявола".

