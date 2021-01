ПСЖ продължава да напира за Деле Али, сделката с Тотнъм зависи от едно условие

От Пари Сен Жермен продължават да са напористи в желанието си да привлекат любимеца на новия си наставник Маурисио Почетино - Деле Али от Тотнъм, съобщава Фабрицио Романо.

Според информацията на трансферния експерт преговорите между двата клуба са в много напреднала фаза. Те дори почти са се договорили за преотстъпване на играча до края на сезона без опция за неговото закупуване. От Тотнъм обаче отказват да пуснат Али, преди да са му намерили заместник. 24-годишният плеймейкър не е бил пращан под наем от 2015-а насам, като тогава той беше преотстъпен на родния си МК Донс. През този сезон обаче мениджърът на "шпорите" Жозе Моуриньо не разчита много на него, като му е осигурил единствено 472 минути игрово време във всички турнири.

