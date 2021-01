Италия Папу Гомес се сбогува с Аталанта и пристигна в Севиля (снимки) 26 януари 2021 | 16:53 - Обновена Прочетена 334 0



Капитанът на Аталанта Алехандро Гомес е пристигнал в Севиля за трансфера си в едноименния отбор, съобщават водещите италиански журналисти, които подкрепят информацията си със снимков материал. За продажбата на 32-годишния плеймейкър, бергамаските ще получат 5,5 млн. евро плюс още 3 млн. евро под формата на бонуси. Играчът ще подпише договор с новия си отбор до 2024-а, а годишната му нетна заплата ще е 3 млн. евро. Преди да отлети за Андалусия, Гомес каза няколко думи пред репортерите, чрез които се сбогува с досегашния си клуб. "Бих направил отново всичко това, което направих от първия ми ден в Бергамо досега. С този клуб написахме история. Понякога се случват някои неща, но сега клубът е на върха в Европа. Да напусна Италия след толкова много години в Бергамо ме натъжава, но също така съм и щастлив. Изпитвам странни чувства. Наистина съжалявам, феновете много ще ми липсват. Този град ще остане в сърцето ми. Със сигурност скоро отново ще се видим. Вече се сбогувах с президента Антонио Перкаси и сина му Лука. Те знаят какви са мислите и чувствата ми, както и колко много обичам всички тук. Дори и Джан Пиеро Гасперини? Да, да, и него", заяви аржентинецът. Papu Gomez is now flying with his agent Riso to Sevilla: “I love Atalanta but I’m ready and happy for this new chapter”. Done deal for €5,5m + €3m add ons.



Papu will sign today his contract as new Sevilla player for €3m salary [after taxes] until 2024. #Sevilla pic.twitter.com/aEOdbaTVE7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2021 Самият Гасперини също даде мнението си за напускането на опитния футболист. "Той даде много на Аталанта и ни помогна да израстнем. Мисля, че в момента отборът е способен да върви самостоятелно и да продължи своя растеж. Само мога да му пожелая всичко най-добро. Той отива в силен тим, който играе в Шампионската лига. Това е добра сцена за него, както и чудесна възможност за нови преживявания. Желая му успех", коментира наставникът пред Rasport. “Bergamo's in my heart. We'll see each other again soon, for sure.”



- Papu Gomez before his transfer to Sevilla pic.twitter.com/OGPEUcjB67 — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 26, 2021

