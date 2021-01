Лека атлетика Топскачачките на Украйна ще гонят медали на Европейското в Торун 26 януари 2021 | 16:18 - Обновена Прочетена 217 0



23-годишната сребърна медалистка в скока на височина от Глазгоу 2019 Юлия Левченко ще се опита да си осигури пълен комплект медали от европейски първенства в зала, след като има и бронз от Белград 2019. Тя обаче ще има сериозна конкурентка в лицето на по-младата си съотборничка Ярослава Магучих, която започна сезона с 2.02 метра.



View this post on Instagram A post shared by YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou) Левченко, която тази зима се готви в Украйна, завърши втора след Магучих в Киев с 1.96 м.



“Имаме прекрасна зала в Березняки, където продължаваме да тренираме през зимата. Ако съм късметлийка, ще имам две или три международни състезания, но все още трябва да бъдат потвърдени, защото някои страни отмениха или отложиха състезания, така че още не мога да кажа нищо със сигурност”, заяви Левченко в интервю за Украинската атлетическа федерация.



След като пропусна някои от ключовите състезания през 2020 г. заради контузии и други причини, Левченко сега очаква с нетърпение двете големи състезания в украинския календар тази зима. Това ще й даде възможност да направи повече опити в сектора за скок на височина.



“Треньорът ми също планира да участваме на Украинския отборен шампионат в зала и на Украинското първенство в зала. Това са състезания, за които ние винаги се готвим и, разбира се, Европейското първенство през март. Ако всичко е наред със здравето ми, ще направим пълен зимен сезон без да пропускаме състезания”, добави тя.



19-годишната Магучих, която спечели надпреварата в Киев с 2.02 м, също планира пълен зимен календар.

Европейската шампионка за девойки под 18 и под 20 години атакува и 2.04 м след 2.02 м в Киев, но без успех. Това щеше да е изравняване на личния й рекорд на открито, който постигна за сребърния медал на Световното първенство в Доха през 2019 г.

View this post on Instagram A post shared by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp) “След успешния опит на 2.02 м поисках височина от 2.04 м. Ако я бях преодоляла, това щеше да е нов национален рекорд. Вторият ми опит не беше лош”, сподели Магучих.



“За състезанията - получих покана за Удине в края на януари и в Банска Бистрица на 2 февруари. Ще се готвим също и за Европейското първенство в зала през март”, добави 19-годишната световна рекордьорка в скока на височина за девойки.



Световната и европейска сребърна медалистка в скока на дължина Марина Бек-Романчук започна зимния сезон с бягане на 60 метра в Киев, където финишира за 7.58 сек, което е само с 1 стотна по-бавно от личното й постижение. Нейният зимен календар все още не е напълно ясен заради пандемията, но ключовото състезание за украинката тази зима е Европейското първенство в зала в Торун.



View this post on Instagram A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) “Все още е трудно да кажа кога ще се състезавам, защото календарът все още не е потвърден. Все още не знаем и какво стане в Европа, защото много състезания бяха отменени или отложени. Освен това състезанията със скок на дължина за жени тази година са само няколко.



Надявам се, че ще имам най-малко две състезания в чужбина и ще имам възможност да се състезавам срещу добра компания. Но всичко е толкова нестабилно, така че не знам какво ще се случи. Планираме участие на Европейското първенство в зала”, добави Бек-Ромачук.



В Глазгоу през 2019 г. тя завърши трета в скока на дължина, а шампионка на Стария континент в зала за трети пореден път стана сръбкинята Ивана Шпанович.

