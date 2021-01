Какво накара ЛеБрон да "изригне" срещу бившия си отбор? Отговорът на Краля

ЛеБрон Джеймс направи шеметно завръщане в Охайо. Лидерът на Лос Анджелис Лейкърс наниза рекордните си за сезона 46 точки по време на победата на "езерняците" над Кливланд Кавалиърс със 115:107, а изригването му в последната четвърт, в която вкара 21 точки, е най-впечатляващото от всичко останало, защото донесе победата на шампионите.

Неостаряващият ЛеБрон Джеймс унищожи Кливланд при завръщането си вкъщи

Какво обаче мотивира Брон да накаже по този начин отбора, който го направи звезда и с който спечели шампионски пръстен през 2017-а? Истината се крие в точно една ситуация на паркета в края на третата четвърт, когато Джеймс пропусна стрелба от средно разстояние със сирената. След пропуска членът на ръководството на "кавалерите" Джейсън Хилман е реагирал подигравателно на опита на Краля.

"Чувствах, че той беше прекалено развълнуван да ме вижда как пропускам, което не ми хареса. Вълнението му премина границите. Но, все пак той трябва да подкрепя своя отбор, нали така? Аз обаче знаех, че има още една част, а именно последната част е любимата ми", обясни ситуацията ЛеБрон след мача.

LeBron said a member of the Cavs front office celebrated his miss at the end of the third. He scored 21 in the fourth.



"He was a little bit too excited about seeing me miss." pic.twitter.com/7gz8poJmRq