Тервел и Кубрат пристигнаха в отлично настроение в Танзания (снимки)

Тервел и Кубрат Пулеви пристигнаха в отлично настроение в Дар Ес Салаам (Танзания), където на 29 януари по-малкият от двамата братя ще участва в голяма боксова гала. Интернационалният шампион на Световната боксова асоциация (WBA) ще се бие в 10-рундов мач с намибиеца Викапита Мероро (29 победи, 14 с нокаут и 9 загуби). @@@

Въпреки че в по-голямата част на света пандемията от COVID-19 e в разгара си, в Танзания обстановката е спокойна и там няма наложени мерки като задължително носене на маски, спазване на социална дистанция и други. Затова и братя Пулеви общуваха спокойно с любезните си домакини.

Силно впечатлени от визитката на



“За нас е огромна чест да се докоснем до Кубрат Пулев, който е боксьор от световна класа, един от най-добрите в тежка категория. Наскоро той се би с Антъни Джошуа и е споделял ринга с много велики имена в света на бокса като Владимир Кличко и много други”, обявиха домакините.

“Съперникът ми е много сериозен, опитен, като има мачове срещу солидни имена като Юрген Бремер, Дуродола, Максим Власов, Исак Чилемба, Кевин Ларена, Дмитрий Кудряшов и др. Надявам се, че моят опит също не е за подценяване и ще мога да се справя”, заяви по-малкият от братя Пулеви преди заминаването си за Танзания.



