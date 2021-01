Хандбал Два отбора извън Европа се класираха за 1/4-финалите на СП за първи път от 1999 година 26 януари 2021 | 10:28 - Обновена Прочетена 170 0



26:25 (12:13) и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по хандбал за мъже в Египет.

MUNDIAL 2021 | El sueño lamentablemente terminó para Argentina, pero la ilusión y la alegría que vivimos estas semanas no se borran tan fácil.



Gracias #LosGladiadores



IHF pic.twitter.com/NGBepYjdRk — Sel. Argentina Handball (@CAHandball) January 25, 2021

Възпитаниците на испанския спец Валеро Ривера започнаха лошо, но наваксаха изоставане от 4:11 от първото полувреме, като успяха да изравнят при 13:13 малко след почивката.

Аржентинците отново взеха аванс от 19:15, но със силна серия от 8:2 катарците реализираха пълен обрат до 23:21 и до края не изпуснаха водачеството в резултата.



Натурализираният кубинец Франкис Карол беше най-резултатен за успеха с 8 гола.

Така азиатците, които са световни вицешампиони от 2015 година, завършиха на второ място в група II на втората фаза на шампионата с 6 точки.



Катар се присъедини към домакина Египет на четвъртфиналите и за първи път от 1999 година два отбора извън Европа достигнаха до топ 8 на Световен шампионат по хандбал за мъже.

Съперник на азиатците на четвъртфиналите ще бъде четирикратният световен и четирикратен европейски първенец Швеция.

We enjoyed seven matches today as the #Egypt2021 main round and President's Cup group phase came to an end. Check out all the photo highlights https://t.co/fRmMWD1SXO pic.twitter.com/gowElQVqCX — International Handball Federation (@ihf_info) January 25, 2021

Победител в групата с пълен актив от 10 точки стана защитаващият титлата си тим на Дания.

Олимпийските шампиони разгромиха Хърватия с 38:26 (17:15) след силно второ полувреме.

Датчаните вече си бяха осигурили класиране напред, докато хърватите, които имаха 5 точки, се нуждаеха от задължителна победа, за да достигнат до четвъртфиналите.



След сравнително равностойно първо полувреме тимът на Дания стартира с шест безответни гола след почивката и дръпна с 23:15, а до края хърватите не успяха да наваксат и отпаднаха от борбата за медалите.



Дания ще се изправи срещу домакина Египет на четвъртфиналите.



В група I европейският шампион Испания завърши на първото място с 9 точки след успех в последния си мач от втората фаза над Унгария с 36:28 (21:14). Феран Соле реализира 8 попадения за победата. Иберийците ще играят срещу Норвегия за място на полуфиналите.



"Маджарите" завършиха на второто място с 8 точки и също продължават напред, като на четвъртфиналите ще срещнат шесткратния шампион Франция.

In two days, the 27th IHF Men's World Championship quarter-finals will take place – and here's what we have to look forward to #Egypt2021 pic.twitter.com/0UG8iRlBZV — International Handball Federation (@ihf_info) January 25, 2021

1/4-финални двойки:



Испания - Норвегия



Дания - Египет



Франция - Унгария



