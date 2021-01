НБА Дончич отново пише история въпреки загуба на отбора му 26 януари 2021 | 10:06 - Обновена Прочетена 673 0



Гостите изпуснаха аванс от 13 точки между средата на втората и средата на третата четвърт, но в заключителната част се върнаха в релси и спряха устрема на Лука Дончич и компания.



Словенският гард на домакините изигра поредния си впечатляващ мач и записа пети “трипъл-дабъл” в кариерата си. Дончич приключи мача с 35 точки, 16 асистенции и 11 борби, като с това се изравни с легендата Майкъл Джордън на 8-ото място за най-много “трипъл-дабъли” с отбелязани над 30 точки в историята на НБА.

Luka Doncic records his 5th career 30+ point, 15+ assist triple-double.



35 PTS | 11 REB | 16 AST (season-high) pic.twitter.com/TWlZJk5tTd — NBA (@NBA) January 26, 2021 Той стана и едва шестият играч в историята на НБА записал повече от 30 точки, 15 асистенции и 4 откраднати топки от сезон 1973-74 (когато откраднатите топки за пръв път влязоха в официалната статистика). Другите с това постижение са ЛеБрон Джеймс, Брандън Найт, Ръсел Уестбрук, Меджик Джонсън и Пийт Маравич.

Luka Doncic has now tied Michael Jordan for the 8th-most 30-point triple-doubles in NBA History (16 such games). pic.twitter.com/KAnfZsMWLi — NBA History (@NBAHistory) January 26, 2021 Още 19 точки за Далас вкара Тим Хардауей-младши.







