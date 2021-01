НБА Домантас Сабонис с контузия в коляното (видео) 26 януари 2021 | 09:52 Прочетена 81 0



24-годишният литовец пострада при сблъсък с гарда на гостите Кайл Лаури през първото полувреме, като до напускането на срещата имаше 11 точки. Направената първоначална рентгенова снимка показва, че няма структурни изменения в коляното на 211-сантиметровия баскетболист и надеждите на щаба на Индиана са, че не става въпрос за нещо сериозно.

View this post on Instagram A post shared by BasketNews.lt (@basketnews)

