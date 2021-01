Волейбол Борис Халачев: Горди сме от рекорда 26 януари 2021 | 09:07 - Обновена Прочетена 136 0



Мениджърът на Марица (Пловдив) Борис Халачев даде интервю пред "Тема спорт" след 100-а поредна победа на тима в НВЛ. „Гордея се с постижението на отбора. Стараем се през годините да се развиваме. Надявам се, че колегите ще се опитат да вземат пример от нас и да направим интересен женския волейбол, да се развиваме взаимно, защото само ние да вървим напред няма как да стане. Имаме проблем с уреждане на контроли покрай пандемията, а това вече ни пречи. Искаме по-голяма конкуренция, така първенството ще стане по-интересно за всички – зрители, рекламодатели, самите ръководители. На нас ще ни е по-полезно. Колкото повече интересни и равностойни мачове играем, толкова по-добре. Прекрасно ясно ни е, че за да продължаваме напред, трябва да имаме конкуренция. Иначе се самозалъгваме и се оказва, че стоим на едно място. Хубавото е, че до момента все пак успяваме да се развиваме, защото през миналия сезон се наредихме 10-и в Шампионската лига, което е без прецедент в този турнир в съвремието ни. Това е повод за гордост на волейбола ни“, заяви Халачев. View this post on Instagram A post shared by Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) „Тогава се видя, че не бяхме подготвени, защото нямахме нито една контролна среща, което досега не ни се бе случвало. След като изиграхме първия мач, разбрахме къде се намираме и заиграхме по-силно. Ще направим максималното в Лодз, за да се представим на ниво. Затова играхме с Прометей и Търговище. Надявам се да сме по-подготвени за турнира в Полша“, заяви Халачев за участието в Шампионската лига. „Със сигурност обаче българското първенство не ни е помогнало да се подготвим, имайки предвид и заповедта на здравното министерство, която не позволи на клубовете да играят, защото повечето са изградени от девойки. Така до сряда ние нямахме нито един мач от първенството в Пловдив. Надявам се, че всичко ще е наред с коронавируса, минахме тестове на 15-и, всички бяха отрицателни. Надявам се също, че до финалната фаза няма да стане някой фал“, каза още Борис Халачев.

