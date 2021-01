НБА Резултати в НБА 26 януари 2021 | 08:47 - Обновена Прочетена 296 0



Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:



Детройт - Филаделфия 119:104

Индиана - Торонто 129:114

Орландо - Шарлът 117:108

Бруклин - Маями 98:85

Кливланд - ЛА Лейкърс 108:115

Далас - Денвър 113:117

Чикаго - Бостън 103:119

Голдън Стейт - Минесота 130:108

Портланд - Оклахома Сити 122:125

Мемфис - Сакраменто - отложен

Ню Орлиънс - Сан Антонио - отложен



Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Luka Doncic has now tied Michael Jordan for the 8th-most 30-point triple-doubles in NBA History (16 such games). pic.twitter.com/KAnfZsMWLi — NBA History (@NBAHistory) January 26, 2021 Атлантическа дивизия: Филаделфия - 12 победи и 6 загуби, Бостън 10/6, Бруклин 11/8

Централна дивизия: Милуоки 10/6, Индиана 10/7, Кливланд 8/9

Югоизточна дивизия: Атланта 8/8, Орландо 8/10, Шарлът 7/10



Западна конференция

Северозападна дивизия: Юта 12/4, Денвър 10/7, Портланд 9/7

Тихоокеанската дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 14/4, Лос Анджелис Клипърс 13/4, Финикс 8/7

Югозападна дивизия: Мемфис 7/6, Сан Антонио 9/8, Далас 8/9. Luka Doncic records his 5th career 30+ point, 15+ assist triple-double.



35 PTS | 11 REB | 16 AST (season-high) pic.twitter.com/TWlZJk5tTd — NBA (@NBA) January 26, 2021



