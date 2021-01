НБА Неостаряващият ЛеБрон Джеймс унищожи Кливланд при завръщането си вкъщи 26 януари 2021 | 06:34 - Обновена Прочетена 47 0



За 36-годишния ЛеБрон Джеймс възрастта няма абсолютно никакво значение и това си пролича тази нощ при завръщането му в родния Охайо. Краля разруши отбора на Кливланд Кавалиърс с рекордните за сезона си 46 точки и по този начин поведе своя Лос Анджелис Лейкърс към труден успех със 115:107 (34:23, 31:35, 22:31, 28:19) след обрат в последната четвърт. Season-high 46 PTS, 7 3PM

21 PTS in the 4th

19-26 FGM (9-10 in 4th)@KingJames caught fire in Cleveland! pic.twitter.com/dgrFY0Hm7K — NBA (@NBA) January 26, 2021 Джеймс, който защитаваше емблемата на "кавалерите" в два периода - между 2003-а и 2010-а и 2014-а и 2018-а, този път нямаше никаква милост към бившия си отбор. Шампионът с Кавс от 2016-а наниза 21 от общо 28-те точки на Лейкърс в завързаната последна четвърт и почти собственоръчно осигури третата поредна победа на шампионите през настоящия сезон. LEBRON FROM THE LOGO pic.twitter.com/eUeWIjJgKO — SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2021 Брон вкара 46-те си точки при стрелба 19/26 от игра и феноменалните за него 7 тройки от 11 опита, като имаше едва едно отиване към наказателната линия, където бе 1/2. Крилото добави 8 борби, 6 асистенции, 2 отнети топки и 2 чадъра към личната си статистика. По този начин Джеймс се превърна в най-възрастния играч на Лейкърс с поне 40 точки в един мач, откакто покойната легенда Коби Брайънт отбеляза 60 срещу Юта Джаз в последния двубой в професионалната си кариера през 2016-а. Именно на днешния ден се навършва точно една година от трагедията, която отне живота на Черната мамба. That shot shouldn’t be possible, @KingJames.



(: @SpectrumSN) pic.twitter.com/lrVGJb4D04 — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 26, 2021 Иначе, Антъни Дейвис добави "дабъл-дабъл" от 17 точки и 10 борби за победата на Лейкърс, Монтрез Херъл се включи от пейката с 15 и 6 борби, а Денис Шрьодер и Кентейвиъс Колдуел-Поуп записаха по 10 точки в двубоя. Чрез победата Лейкърс отново застават на върха в Западната конференция с баланс от 14-4. За Кливланд нов страхотен мач изигра центърът Андре Дръмънд, който завърши с 25 точки и 17 борби за 28 минути в игра. Джеди Осман вкара 20 точки, Колин Секстън остана със 17 и 6 асистенции, а Дариъс Гарленд вкара 11 точки и направи 5 завършващи подавания. Кливланд остава на седмата позиция в Източната конференция с актив от 8-9. В четвъртък от 2:00 Кавалиърс гостуват на Детройт Пистънс, а половин час по-късно Лейкърс излизат срещу Филаделфия в "Wells Fargo Center".



ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

