Официално: Трансферна цел на Ливърпул подписа с Олимпиакос

Ο Σωκρτης Παπασταθπουλος στα «ερυθρλευκα»! / @SokratisPapa5 in the red and white of Olympiacos!

#Olympiacos #Transfer #Welcome #SokratisPapastathopoulos #WelcomeSokratis #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/WVgSIP0uGN