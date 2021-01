НБА Бруклин търси начини да заздрави защитата си 25 януари 2021 | 19:38 Прочетена 149 0



Отборът на Бруклин Нетс все още се опитва да се нагоди към новото си суперзвездно трио - Кевин Дюрант, Кайри Ървинг и Джеймс Хардън. До този момент обаче "мрежите" страдат в дефанзивен план и разчитат на това да надвкарват съперниците си в последните си мачове, тъй като защитата им сериозно куца. В последните си 4 мача съставът на Стив Неш е допуснал поне 120 точки в мрежичката си. The Brooklyn Nets are expected to make a run at JaVale McGee, per @AmicoHoops pic.twitter.com/wtDLhSC2gI — NBA Central (@TheNBACentral) January 24, 2021 Именно поради това ръководството на нюйоркчани ще се опита да привлече помощ в подкошието си. Според журналиста Сам Емико Нетс се интересуват от центъра на Кливланд Кавалиърс Джавейл МакГий. Шампионът с Лос Анджелис Лейкърс от миналия сезон е смятан за сигурен напускащ след акостирането на бившия играч на Бруклин Джарет Алън в Охайо. Nets and Cavs meeting for second time tonight, and sources tell @FortyEightMins to expect Nets to make a run at acquiring Cavs backup center JaVale McGee soon. Brooklyn has 2 available roster spots and looking for another veteran presence in the middle. — Sam Amico (@AmicoHoops) January 23, 2021 33-годишният МакГий записва средно по 8.2 точки и 6.2 борби за 16 минути на мач в 14-те си двубоя с "кавалерите" през настоящия сезон. През миналата кампания той бе сред ролевите играчи в шампионския отбор на ЛА Лейкърс. Наскоро Нетс взеха центъра Норвел Пел като свободен агент, но той все още не може да направи дебюта си заради протоколите на НБА срещу COVID-19. 0



