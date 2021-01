Маями Хийт пуска фенове в залата с помощта на кучета

Отборът на Маями Хийт от Националната Баскетболна Асоциация ще се опита да върне феновете по трибуните с помощта на специално тренирани кучета, които могат да усещат хората, които са заразени с коронавирус. Планът е бил подготвян от месеци, като кучетата вече са изпълнявали длъжността си в някои от двубоите през настоящия сезон, в които в залата на "горещите" са се допускали приятели или членове от семействата на баскетболистите.

"Ако си помислите върху това, кучетата-търсачи не са нещо ново. Те се използват на летищата, в критични ситуации от полицията и военните, както и за откриване на експлозиви. Изследователите установяват, че специално обучените кучета могат да усещат коронавируса в хората много бързо и много точно", сподели вицепрезидентът по бизнес стратегия на Маями Матю Джафейриън.

As fans set to return, the Miami Heat will use COVID-19-detection dogs to screen guests prior to entering the arena



MORE: https://t.co/RpWpm2ooazpic.twitter.com/EpBvvkF6Hq