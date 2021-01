Евънс е имал проблем със сработката с новите гуми във WRC по време на Рали Монте Карло

Пилотът на Toyota в Световния рали шампионат (WRC) Елфън Евънс заяви, че е имал проблеми със сработването с гумите на Пирели по време на завършилото вчера Рали Монте Карло.

През 2021 година италианската компания замени Мишлен като доставчик на гуми в световния шампионат, като заради различни ограничения поради коронавирус пандемията пилотите нямаха голяма възможност за тестове на продуктите на Пирели. Уелсецът, който остана втори в Рали Монте Карло с пасив от 33 секунди спрямо своя съотборник Себастиен Ожие, вярва, че ако той се е бил сработил с гумите, разликата е щяла да бъде по-малка.

We’ve not been 100% confident all weekend but it was important to finish and P2 gives us good points and a solid start to the year. @SebOgier has had a great weekend and it’s a fantastic result for @TGR_WRC with the Yaris WRC again proving unbeatable. #EE33 pic.twitter.com/HtxkwVM0jb