Звездата на Портланд си направи жестока подигравка с Оклахома

Звездата на Портланд Трейл Блейзърс Деймиън Лилард си направи сериозна подигравка с отбора на Оклахома Сити Тъндър. Плеймейкърът, който наниза 50 точки срещу "гръмотевиците" в мач №5 от плейофната серия през 2019-а и по този начин ги изхвърли от борбата за титлата, припомни именно за това си постижение с новата си обувка, която ще бъде пусната на пазара. Кецовете на Лилард са в черно, синьо и оранжево - цветовата гама на Оклахома, а освен това на самата обувка е изобразена статистиката на гарда от посочения двубой - 50 точки, 7 борби и 6 асистенции.

Ruthless: @Dame_Lillard has a new Adidas shoe dropping in OKC colors to celebrate his series-ending shot & 50 point game. pic.twitter.com/gDiMIkK2lT