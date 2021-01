На този ден преди 18 години Де Роси дебютира за Рома в Серия "А"

AS Roma

25 януари 2021



Дефанзивният халф има 459 мача и 17 сезона в Рома, а последният му мач е срещу

La prima di 459 presenze in @SerieA



Il 25 gennaio di 18 anni fa, Daniele De Rossi faceva il suo esordio in campionato in Como-Roma



Si giocava sul neutro di Piacenza#ASRoma pic.twitter.com/cFL6hJ2ko7 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2021 Де Роси завършва кариерата си със 117 мача и 21 гола за националния отбор на Италия. Ненавършил 23 години, той е най-младият член на шампионския отбор на "Скуадра адзура", който грабва Световната купа в Германия през 2006. С Рома печели две Купи и една Суперкупа на Италия. На този ден преди 18 години световният шампион с Италия от Мондиал 2006 Даниеле Де Роси направи официалния си дебют в Серия "А" за родния си клуб Рома . На 25 януари 2003 година легендата на "вълците" записва първия си мач с фланелката на "джалоросите" в италианското първенство. Това се случва при загубата на Рома с 0:2 срещу Комо, а Де Роси е 19-годишен по това време.Дефанзивният халф има 459 мача и 17 сезона в Рома, а последният му мач е срещу Парма на 26 май 2019. В последните месеци от професионалната си кариера играе за аржентинския гранд Бока Хуниорс , а през януари 2020 обявява официално оттеглянето си.Де Роси завършва кариерата си със 117 мача и 21 гола за националния отбор на Италия. Ненавършил 23 години, той е най-младият член на шампионския отбор на "Скуадра адзура", който грабва Световната купа в Германия през 2006. С Рома печели две Купи и една Суперкупа на Италия. 0



