Бивши играчи от НБА сътвориха зрелище със 138 точки в Китай (видео)

Awesome game tonight here I’m China. Check the highlights below #70ball #11made3s #shanghai pic.twitter.com/GKKPB8uwpW — Jimmer Fredette (@jimmerfredette) January 25, 2021 Фредет вкара 18 от 36-те си опита от игра, включително цели 11 тройки от 22 стрелби отдалеч, и не сбърка нито веднъж от наказателната линия - 23/23. Бившият баскетболист на гръцкия гранд Панатинайкос добави 8 борби, 9 асистенции, 4 отнети топки и 2 чадъра към статистиката си за 54 минути игрово време. Фредет бележи поне 70 точки в Китай за трети път в професионалната си кариера.



High-scoring Showdown



Marcus Georges-Hunt (Sichuan)

68 PTS, 5 REB, 22-35 FGM, 6-11 3PM, 18-24 FTM, buzzer-beater to force 2OT



@jimmerfredette (Shanghai)

70 PTS, 8 REB, 9 AST, 18-36 FGM, 11-22 3PM, 23-23 FTM, 3-pointer to force OT@Sportando @TheJimmerWatch @Jay_W_Yeomans pic.twitter.com/Agclbbv8LN — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) January 25, 2021 Но и феноменалното представяне на Фредет не стигна за победата на отбора му. Причината за това се крие в избухването на гарда на Сичуан Маркъс Джорджес-Хънт, който реализира 68 точки за победата на отбора си. Бившият играч на Орландо и Минесота в НБА наниза 22 от 35-те си изстрела от полето, като наниза и 6 тройки от 11 опита. От наказателната линия стрелецът бе 18/24. Here's Marcus Georges-Hunt's buzzer-beater to force double-OT.



