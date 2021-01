Водни спортове Рикако Икее си гарантира място на олимпийските квалификации на Япония 25 януари 2021 | 15:35 - Обновена Прочетена 77 0



Носителката на шест златни медала от Азиатските игри в плуването Рикако Икее, която се завърна се завърна в басейна след лечение на левкемия, успя да си гарантира място на олимпийските квалификации на Япония за Игрите в Токио. Подборните плувания ще се проведат през април месец. 20-годишната плувкиня беше диагностицирана с левкемия през февруари 2019 г. и повече от година се бори с коварната болест, но сега се надява, че ще успее да намери място в отбора на родината си за Олимпиадата на домашна сцена. Икее, която през 2018 г. постави национален рекорд на 100 метра свободен стил от 52.79 секунди, покри квалификационния стандарт от 56.63 секунди за предстоящия национален шампионат, който ще е и олимпийска квалификация. View this post on Instagram A post shared by Rikako Ikee (@ikee.rikako)

Тя участва на Купата "Косуке Китаджима" в Токио и постигна резултат от 56.16 секунди в сериите и 55.35 секунди във финала, където остава четвърта. Победата в дисциплината заслужи Нацуми Сакаи с 54.48 секунди. "Исках да се класирам за националните квалификации и съм доволна, че го постигнах, но отново завърших четвърта – наистина е разочароващо", сподели след състезанието Икее, която наскоро обяви, че основната й цел е да гони участие на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. "Не беше много бързо или много бавно. Резултатът не е лош за първо състезание за годината, но този турнир е личен за мен, защото на него поставих националния рекорд на Япония от 52.79 секунди през 2018 г. Щастлива съм, че след всичко, през което минах, успях да се състезавам на 100 м свободен стил на това състезание. Тежка загуба е, но оттук нататък може само да стане по-добре. Това беше болезнено напомняне, че състезанието e безпощадно", добави Икее.



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 77

