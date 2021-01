Австриец с първа победа за сезона в СК по време на Супер-Г в Кицбюел

Австриецът Винсент Крихмайер спечели супергигантския слалом валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини, който се проведе в Кицбюел (Австрия).

Представителят на домакините направи почти безгрешно спускане по съкратената версия на „Щрайф“ и премина трасето за 1:12.58 минути, с което остана на 0.12 секунди преди Марко Одермат (Швейцария). Разликата между двамата на последната междинна контрола бе 0.01 в ползва на швейцареца, но по-високата скорост на австриеца във финалния шус му позволи да излезе начело.

Трети днес остана Олимпийския шампион в дисциплината от Пьончан 2018 Матиас Майер (Австрия), който завърши на 0.55 от своя сънародник. За Майер днешният подиум е под номер три в Кицбюел тази година, след като той остана съответно втори и трети в двете спускания по „Щрайф“ в петък и неделя.

