Янис и Милуоки надвиха Атланта

Боби Портис вкара 21 точки, а Крис Мидълтън добави 19 за Бъкс.

Де'Андре Хънтър записа рекордните в кариерата си 33 точки за Атланта, а с 30 завърши Джон Колинс.



Джейлън Браун отбеляза 20 от своите 33 точки в третата част при успеха на Бостън срещу Кливланд със 141:103. Таак Селтикс прекъсна серията си от три поредни поражения.

Милуоки победи Атланта със 129:115 точки, а Янис Адетокумбо се отличи с "дабъл-дабъл" - 27 точки и 14 борби. Гръкът добави и 8 асистенции и само две го лишиха от пореден "трипъл-дабъл".



