Сръбско хоро изненада Джокович в Аделаида (видео)

Сръбски емигранти в Аделаида изненадаха Новак Джокович с балканско хоро на улицата пред хотелския комплекс, в който са настанени звездите на тениса преди Australian Open.

Хорото дори доведе до кратко спиране на автомобилното движение, а самият Джокович се наслади на изпълнението на сърбите от терасата на хотелската си стая.

В края на следващата седмица Ноле ще участва на демонстративен турнир в Аделаида заедно с другите звезди, които са в същия хотелски комплекс. След това те ще заминат за Мелбърн, където Джокович и сръбските му колеги ще защитават титлата си от ATP Cup през миналата година.

Novak Djokovic is given boost by fans with a Serbian dance outside his hotel balcony in Adelaide as he quarantines pic.twitter.com/3AUlnSVaeF