Лолита стана партньор в тренировките на Григор Димитров

Какво прави Григор Димитров в Мелбърн? Тренира, тренира, тренира и... лети на крилете на любовта!

Българският тенисист се подготвя усилено за участието си в първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия, който ще започне на 8 февруари.

Заради строгите условия на карантина и мерките за ограничение на разпространението на коронавируса, Димитров спазва правилото да бъде извън своята хотелска стая само по 5 часа на ден, които трябва да прекарва в тренировки.

