НБА Защитата и новият Кауай Ленърд измъкнаха Торонто от лапите на Индиана 24 януари 2021 | 22:47 - Обновена Прочетена 182 0



копирано

Формата на Торонто Раптърс продължава да върви във възходяща линия. Канадците, които стартираха сезона доста под очакванията и бързо се свлякоха в дъното на класирането в Изтока, постигнаха петата си победа в последните шест мача, след като надиграха Индиана Пейсърс със 107:102 (24:24, 34:23, 19:28, 30:27) като гост, въпреки че не можеха да разчитат на лидерите си Паскал Сиакам и Кайл Лаури. Toronto’s defense comes up big to close out the Pacers pic.twitter.com/X7XdIkO2ze — NBA TV (@NBATV) January 24, 2021 Така Раптърс увеличават актива си на 7 победи и 9 поражения и се доближават до плейофните места. Отборът на старши треньора Ник Нърс е на деветата позиция в класирането на Източната конференция. Индиана пък стъпи накриво за трети път в последните си четири срещи, но остава на четвъртото място с актив от 9 успеха и 7 загуби. В първата четвърт двата тима бяха много равностойни и частта закономерно завърши при 24:24, но през втория период Торонто вдигна оборотите и си извоюва 11-точков актив. Пейсърс отвърнаха със същото в 12-те минути след почивката и се добраха на две точки от съперника си при 77:75. В последния период Торонто отново се отскубна в резултата със седем точки, но тройки на Джъстин Холидей, Малкълм Брогдън и Майлс Търнър отново доближиха "пешеходците" до само точка пасив - 94:93. Индиана дори достигна до пълно изравняване в последната минута при 102:102, но чрез чудесната си защита, включваща една отнета топка и два чадъра, Рапс измъкнаха успеха - 107:102. OG (30 PTS) was in the zone against Indiana! pic.twitter.com/YnbpUcbBRf — NBA TV (@NBATV) January 24, 2021 Оу Джи Ануноби, който е сравняван с лидера на ЛА Клипърс Кауай Ленърд, завърши срещата с 30 точки, 8 борби и 5 отнети топки за Торонто. Фред ВанФлийт наниза 21 точки, Норман Пауъл добави 20 и 6 асистенции, а Крис Буше и Арън Бейнс останаха с по 12 точки и 7 борби. Really good win for the Raptors, who beat the Pacers on the road w/out Kyle Lowry and Pascal Siakam in a very entertaining game. These two teams play again tomorrow. Raptors have won five out of six, and are beginning to climb out of the big hole they dug to start the season. — Tim Bontemps (@TimBontemps) January 24, 2021 Майлс Търнър записа най-силния си мач за сезона с 25 точки и 6 чадъра, Джъстин Холидей вкара 16 точки и взе 10 борби, Дъг МакДермът и Джеръми Ламб нанизаха по 13 точки, но звездите Малкълм Брогдън и Домантас Сабонис нямаха ден. Гардът вкара 12 точки при 5/22 стрелба от игра, докато литовецът остана с 10 точки, 19 борби и 5 асистенции при едва 1/10 отбелязани изстрели. Индиана и Торонто се срещат още веднъж след два дни - във вторник от 2:00 часа бълг. време. 0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 182

1