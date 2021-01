Почина легенда на Торонто

Бившият капитан на Торонто Мейпъл Лийфс Джордж Армстронг е починал на 90-годишна възраст, съобщава официалният сайт на НХЛ. Четирикратният носител на Купа "Стенли" играе за клуба от 1949 до 1971 година.

Commissioner Bettman statement on the passing of George Armstrong. https://t.co/z1ZYC43321 pic.twitter.com/sLIiNCWjra