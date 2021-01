Световен футбол Кошмар! Поредна самолетна катастрофа със загинали футболисти 24 януари 2021 | 19:38 - Обновена Прочетена 2412 0



Tragédia! Avião que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

Трагедията се е разиграла на летището в град Порто Насионал (щата Токантис в Централна Бразилия), около 08:15 часа местно време. Самолетът е паднал секунди след излитането си и се е разбил малко зад пистата. Все още няма информация за причината.



Имената на загиналите футболисти са Лукас Прашедес, Гилерме Ное, Рануле и Маркус Молинари, а президентът се казва Лукас Мейра. Пилотът е известен само като Вагнер. Всички те са пътували за град Гояна, намиращ се на 800 км. Там отборът на Палмас е щял да има мач срещу Вила Нова. Не се знае защо само тази група от футболисти е пътувала с този самолет.

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41 — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 24, 2021

Преди пет години почти целият отбор на елитния Чапекоензе загина при самолетен инцидент край Меделин. През 2014 г. пък при катастрофа с хеликоптер почина и бившият футболист на Марсилия, Интернасионал и Сао Пауло Фернандао. Поредна самолетна катастрофа с футболисти в Бразилия почерни света. Четирима играчи и президентът на Палмас - клуб от 4 дивизия, са загинали при инцидент с малък аероплан, съобщиха местните медии. Починал е и пилотът на самолета, който е бил шестият човек на борда.Трагедията се е разиграла на летището в град Порто Насионал (щата Токантис в Централна Бразилия), около 08:15 часа местно време. Самолетът е паднал секунди след излитането си и се е разбил малко зад пистата. Все още няма информация за причината.Имената на загиналите футболисти са Лукас Прашедес, Гилерме Ное, Рануле и Маркус Молинари, а президентът се казва Лукас Мейра. Пилотът е известен само като Вагнер. Всички те са пътували за град Гояна, намиращ се на 800 км. Там отборът на Палмас е щял да има мач срещу Вила Нова. Не се знае защо само тази група от футболисти е пътувала с този самолет.Преди пет години почти целият отбор на елитния Чапекоензе загина при самолетен инцидент край Меделин. През 2014 г. пък при катастрофа с хеликоптер почина и бившият футболист на Марсилия, Интернасионал и Сао Пауло Фернандао. 0



