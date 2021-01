Реджи Милър поздрави Къри и му напомни, че трябва да догони Рей Алън

Стеф Къри официално задмина Реджи Милър за №2 в класацията по отбелязани тройки в историята на НБА. Звездата на Голдън Стейт наниза 5 стрелби отдалеч по време на вчерашната загуба от Юта Джаз и вече разполага с 2,562 тройки в кариерата си.

Историческо: Стеф Къри подмина Реджи Милър за №2 по тройки в НБА

След мача Къри бе изненадан именно от легендарния стрелец на Индиана Пейсърс. Реджи поздрави Стеф за постижението и му напомни, че трябва да догони и 2,973-те тройки на Рей Алън, за да оглави класацията.

"Поздравления, Стеф, ти си номер 1! Това е невероятно постижение, но работата не е приключила, защото имаш да гониш Рей (Алън). Ти си страхотен пример за всички деца по света, виж моето момче например (б.р - сочи сина си Райкър, който носеше потник на Къри). Знам колко часове труд и колко жертви ти струва всичко това. Семейство Милър се гордее с теб, особено това малко момче тук, което е твоят най-голям фен. Благодаря ти за всичко, което си постигнал, приятелю", сподели Милър.

"Congratulations, Mr. Curry. I have all your jerseys."



Reggie Miller and his son, Ryker, congratulated Steph Curry for passing Miller for No. 2 in 3-pointers made all-time pic.twitter.com/SNk7SKkhVO