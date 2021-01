Йоханес Бьо напомни защо е №1 в световния биатлон

Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) напомни защо е носител на големия кристален глобус в Световната купа по биатлон от последните два сезона, след като спечели по доминантен начин масовия старт на 15 километра в Антхолц-Антерселва (Италия).

The Boeminator returns - what a comprehensive victory by Johannes Thingnes Boe. He'll enjoy that confidence boost ahead of the World Championships in @BiatlonPokljuka #ANT21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/d3dhxE0L8k — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021

Норвежецът завърши дистанцията за 35:44.3 минути, като повали 19 от своите 20 мишени и триумфира с преднина от 31.1 секунди пред Кентан Фийон Майе (Франция), който допусна с една грешка повече. Големият удар на по-малкия от братята Бьо дойде по време на третата от пет обиколки, когато той отвори аванс от близо 10 секунди пред основната група, след което повали и петте си мишени, за да излезе с преднина от 4.6 пред Майе.

Perfect race from Johannes Thingnes Boe so far - will @quentinfillon be able to hang on? #ANT21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/FWZ3r7K8Gm — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021

По четвъртата обиколка норвежецът отново настъпи педала на газта и натрупа аванс от 11.7 секунди до края на тура. В последната стрелба и той, и френският му преследвач пропуснаха по една мишена, след което Бьо не остави съмнения кой е най-добрият по последната обиколка. Трети на финала в последното състезание от Световната купа преди Световния шампионат завърши Яков Фак (Словения), който подобно на победителя допусна само една грешка, но финишира на 44.2 секунди зад него.

Both Johannes Thingnes Boe and @quentinfillon miss a target but they remain in first and second place and @jakov_fak is aiming for his first podium of the winter! #ANT21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gsvBLpWgiG — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021

След края на днешното състезание, Йоханес Бьо увеличи аванса си на върха в генералното класиране, като със 709 точки той води с 64 преди Стурла Холм Легрейд (Норвегия), който днес завърши 14-и с три пропуска. Трети в битката за големия глобус а актив от 566 пункта е Тарей Бьо, който днес остана 12-и с цели четири грешки.

В класирането за малкия глобус, Тарей Бьо остава лидер със 137 точки, следван от своя брат със 132, а трети със 130 е победителят от първия масов старт за сезона Арнд Пайфер (Германия), който днес завърши пети с две грешки.

Състезателите в Световната купа по биатлон ще се оттеглят на двуседмична почивка, след което на 10 февруари стартира Световното първенство в Поклюка (Словения). Надпреварите от Световния шампионат обаче се броят като част от Световната купа, така че в тях освен медали, състезателите ще си оспорват и точки.