Русия спечели женската щафета в Антхолц

Квартетът на Русия (Евгения Павлова, Татяна Акимова, Светлана Миронова, Юлиана Кайшева) спечели женската щафета на 4 по 6 километра от Световната купа по биатлон в Антхолц-Антерселва (Италия).

За Русия това е първа победа в женските щафети от януари 2019 година насам, а те стигнаха до нея за 1:07:32.4 часа, като използваха девет допълнителни патрона, но не завъртяха наказателна обиколка. Втори на точно 11 секунди зад победителките остана тимът на Германия (Ванеса Хинц, Янина Хетих, Дениза Херман, Франциска Пройс), който използва с три допълнителни патрона по-малко и също нямаше наказателни обиколки.

Спорът между Русия и Германия се реши в последната стрелба, когато Кайшева и Пройс влязоха заедно и рускинята излезе с преднина от 8.6 секунди, въпреки че използва един допълнителен патрон повече спрямо германката. Пройс обаче запази самообладание и задържа второто място пред тимът на Франция (Анайс Бескон, Анайс Шевалие-Буше, Жустин Бреза-Буше, Жуля Симон), който използва девет допълнителни патрона, но и направи една наказателна обиколка. В крайна сметка разликата между Германия и Франция на финала бе 10.2 секунди в ползва на Бундестима.

No mistakes from @PreussFranziska and Uliana Kaisheva, making sure and hold on to the lead in this women's relay! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gPaCyXzqZL — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021

Изненадващо на четвърто място днес останаха домакините от Италия (Лиза Витоци, Федерика Санфилипо, Мешела Карара, Доротея Вирер), който използваха осем допълнителни патрона, а топ 5 бе затворено от Олимпийския шампион Беларус (Ирина Крюко, Динара Алимбекова, Елена Крючинкина, Хана Сола), който имаше нужда от цели 14 допълнителни изстрела. И двата тима не направиха нито една наказателна обиколка, което не може да се каже за Световния шампион Норвегия (Каролин Кнотен, Ингрид Тандерволд, Тирил Екхоф, Марте Олсбу Рьозеланд), който остана шести с резултат от 1+12 на огневия рубеж.

Lots of clean shooting in the first prone of this second leg. Federica Sanfilippo and @Fisiofficial remain in front with @skiverband and @russianbiathlon in second and third! #ANT21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Tq6aiyGJ92 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2021

Следващата щафета при жените, която ще бъде валидна за Световната купа ще се проведе в предпоследния ден на предстоящото Световното първенство в Поклюка (Словения), което започва на 11 февруари и ще продължи до 21 февруари.