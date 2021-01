Историческа 8-ма победа за Ожие в Рали Монте Карло

Седемкратният шампион в Световния рали шампионат (WRC) Себастиен Ожие (Toyota) записа историческа 8-ма победа в Рали Монте Карло, с което започна по перфектен начин своя последен сезон във WRC.

Французинът спечели седем от 14-те етапа в надпреварата и закономерно триумфира в нея с преднина от 32.6 секунди пред своя съотборник Елфън Евънс като по този начин стане първият пилот в историята на шампионата, който записва осем победи в едно рали. Освен победата си в ралито, Ожие триумфира и във финалния етап, който дава допълнителни точки за първите петима в него, с което събра максималните 30 точки в Монте Карло. Евънс от своя страна даде трето време в Power Stage-а, като пред него се нареди третият пилот на Toyota Кале Рованпера.

@ElfynEvans and @scottmartinat complete a 1-2 finish for the team on #RallyeMonteCarlo ! A strong start to their championship campaign after battling their team-mates until the final day! #ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter #YarisWRC #WRC pic.twitter.com/9ibQWRneQE

Младият финландец остана четвърти в генералното класиране на ралито, с изоставане от 2:33.6 минути спрямо Ожие. Последен на подиума в Княжеството ще се качи миналогодишният победител в Рали Монте Карло Тиери Нювил (Hyundai), който завърши с пасив от 1:13.6 минути от Ожие и остана четвърти в последния етап. Пети и в него, и в Рали Монте Карло остана Дани Сордо (Hyundai).

#WRC A solid finish for @DaniSordo & @CarlosdelBarrio at #RallyeMonteCarlo as they bring home 5th place



This was Carlos' last event with Dani and the team. A big thank you and all the best for the future from all of us, Carlos! #HMSGOfficial pic.twitter.com/fnO4C59230