Кайри и Дюрант спасиха Бруклин за първа победа в ерата на "Голямото трио"

Отборът на Бруклин Нетс записа първата си победа в ерата на "Голямото трио". През изминалата нощ Кевин Дюрант, Кайри Ървинг и Джеймс Хардън поведоха "мрежите" към труден успех над Маями Хийт със 128:124 (36:25, 30:31, 30:26, 32:42) в среща от редовния сезон на НБА. По този начин Нетс спират негативната си серия от две поредни поражения и увеличават баланса си до 10 победи и 8 загуби. Хийт, които бяха без Джими Бътлър, Тайлър Хиро и Ейвъри Брадли, са 13-и с актив от 6-9. @KyrieIrving (28 PTS) went off for 18 in the 4TH QUARTER to help secure the @BrooklynNets W! pic.twitter.com/SN81GvoXbo — NBA (@NBA) January 24, 2021 Успехът не дойде никак лесно за състава на Стив Неш. Въпреки че Бруклин взе ранен аванс от 11 точки в първата четвърт и 14-точков такъв в края на третия период, Маями се завърна в мача със серия от 13:0 в началото на последния период и по този начин се доближи на една точка от съперника си - 96:95. Дюрант и Кайри обаче комбинираха за 25 от общо 32-те точки на Бруклин до края на частта и успяха да надвкарат отбора на Маями за крайното 128:124. Kyrie Irving’s last 5 games:



28 PTS - 6 REB - 7 AST

38 PTS - 1 REB - 5 AST

37 PTS - 3 AST - 3 BLK

29 PTS - 6 REB - 5 AST

30 PTS - 5 REB - 10 AST pic.twitter.com/y2eNVuN4vc — NBA Central (@TheNBACentral) January 24, 2021 Проблемите в защита на суперотбора на Нетс обаче продължават. Нюйоркчани са допуснали поне 120 точки във всеки един от последните си 4 мача и поне 115 в 7 от последните си 8 двубоя. Кевин Дюрант наниза 31 точки за успеха на Бруклин, Кайри Ървинг остави 28 точки, 6 борби и 7 асистенции на сметката си, а Джо Харис записа силен мач и отбеляза 23 точки със 7 тройки. Джеймс Хардън отново прие ролята на плеймейкър и остана със само 12 точки, но и 7 борби и 11 асистенции при стрелба 2/8 от игра. Джеф Грийн пък вкара 11 точки от пейката. За Маями Бам Адебайо наниза рекордните в кариерата си 41 точки, като към тях добави и 5 борби и 9 асистенции. Центърът на "горещите" стреля 14/20 от игра и 12/14 от наказателната линия по пътя към рекордното си постижение. Горан Драгич отбеляза 19 точки и направи 7 асистенции, а Дънкан Робинсън и Кендрик Нън добавиха по 18 точки. Двата тима се срещат още веднъж във вторник от 2:30, като срещата отново е на територията на Бруклин - в "Barclays Center".

