Гут-Бехрами записа втора поредна победа в Супер-Г за СК

Лара Гут-Бехрами (Швейцария) записа своята втора поредна победа в супергигантски слалом валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини при дамите, след като триумфира в Кран Монтана (Швейцария).

Lara Gut-Behrami mastered Crans Montana Super G edging @TamaraTippler who achieved her 6th Discipline podium and @FedeBrignone with her second SuperG podium this year! #fisalpine pic.twitter.com/uj3zcfZyVZ