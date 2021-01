Тенис Намери се решение за карантинираните тенисистки в Мелбърн 24 януари 2021 | 13:52 Прочетена 78 0



Женската тенис асоциация (WTA) добави нов турнир в Мелбърн за тенисистките, подложени на 14-дневна карантина и без възможност да тренират преди Откритото първенство на Австралия, което започва на 8 февруари. Новият турнир ще се проведе между 3 и 7 февруари и ще включва тези състезателки, които не са успели да тренират. Reports: an additional WTA tournament 3-7 February for those currently in full quarantine alongside the WTA 500s taking place in Melbourne. ATP events pushed back a day with the 250s to start on Monday, ATP Cup to start on Tuesday. — Tennis on telly (@tennisontelly) January 23, 2021 Общо 72-а играчи остават под карантина, след като в три чартърни полета до Откритото първенство на Австралия имаше положителни случаи на COVID-19. Два турнира за мъже на АТP ще бъдат изместени с 24 часа назад и започнат на 1 февруари, а ATP Cup ще стартира ден по-късно. Сред тенисистките, които са под карантина, са бившите шампионки на Откритото първенство на Австралия Виктория Азаренка и Анджелик Кербер, както и победителката от Откритото първенство на САЩ през 2019 година Бианка Андрееску. "Това е особено предизвикателно време за състезателите под карантина и ние, заедно с WTA и ATP, се стремим да направим всичко възможно, за да им помогнем", каза директорът Откритото първенство на Австралия Крейг Тили.

