НБА Историческо: Стеф Къри подмина Реджи Милър за №2 по тройки в НБА 24 януари 2021



Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри вече заема втората позиция във вечната класация по отбелязани тройки в историята на НБА. Лидерът на "войните" наниза 5 стрелби от далечно разстояние по време на двубоя срещу Юта Джаз през изминалата нощ и по този начин подмина легендарния стрелец Реджи Милър, за да се изкачи до №2 във вечната ранглиста. Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 2nd on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/OuduIRyoqz — NBA (@NBA) January 24, 2021 Къри вече има цели 2,562 тройки в кариерата си, които са му напълно достатъчни, за да се нареди пред 2,560-те отбелязани стрелби на бившия гард на Индиана Пейсърс. Пред Стеф остава единствено друг феноменален стрелец - двукратният шампион Рей Алън, който е далеч напред с 2,973 коша от зоната за три точки. "Чувството е специално. Опитвах се да се насладя на постижението си по време на мача, защото знаех, че съм близо. Реджи беше един от идолите ми, когато бях дете, гледах го как играе срещу баща ми... От него научих движението без топка. Винаги съм казвал, че той и Стив Неш са хората, на които искам да приличам", сподели Къри след мача. STEPH MOVES TO NO. 2 IN THREES



Steph Curry passes Reggie Miller for 2nd place in all-time threes made. pic.twitter.com/D6fM7ZDFan — SportsCenter (@SportsCenter) January 24, 2021 Невероятното е, че Къри се нуждаеше от едва 715 мача, за да достигне Реджи, който бележи своите рекордни стрелби в рамките на 1,389 двубоя. Процентът успеваемост на звездата на ГСУ е 43% (2,562/5,916), докато Милър завършва кариерата си с 39% (2,560/6,468) нанизани тройки. Легендарният Рей Алън пък е с 40% (2,973/7,429) успеваемост на върха. 0



