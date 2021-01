Фойц с 2 от 2 на спусканията в Кицбюел

Беат Фойц (Швейцария) спечели и второто спускане валидно за Световната купа по ски-алпийски дисциплини за мъже, което се проведе в австрийския зимен център Кицбюел.

Фойц най-накрая покори "Щрайф", силен вятър прекъсна състезанието

За Фойц днешната победа е под номер 15 в неговата кариера и 12-та в дисциплината спускане. Той стигна до нея, след като записа време от 1:55.29, с което остана на 0.17 секунди пред Йоан Кларе (Франция). Трети пък се нареди вторият от петъчното спускане Матиас Майер (Австрия), който даде време с 0.38 по-слабо от това на Фойц.

‘What an amazing ski! The double is on!’



