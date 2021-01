Тенис Обжалването на забраната на Ястремска бе отхвърлено 24 януари 2021 | 11:10 Прочетена 262 0



20-годишната състезателка, която в момента е в карантина в Мелбърн преди старта на Откритото първенство на Австралия на 8 февруари, е временно със спрени права след положителен резултат за допинг, който бе установен на 7 януари.

Резултатът за забраненото вещество местеролон идва проба, предоставена на 24 ноември 2020 г., съобщиха от ITF.



Световната номер 29 Ястремска отрича употребата на забранени вещества или лекарства за подобряване на ефективността.



"Изненадана съм и съм в шок, особено като се има предвид, че две седмици преди този тест имах отрицателни резултати на турнира на WTA в Линц", каза Ястремска

Решението подлежи на обжалване пред Спортен арбитражен съд.

