Гергана Брънзова: Да се родиш победител! (видео)

Някои хора просто се раждат победители. Не само в спорта. В живота като цяло. И не спират да търсят емоцията от триумфа, от това, да покажат, че могат. Дори когато всички са ги изключили от сметките си, дори когато годините се трупат…

Ударно завръщане за Гери Брънзова в професионалния баскетбол (снимки и видео)

Победителка е Гергана Брънзова. При това от онези, най-категоричните. Победителка е с баскетболна топка в ръка! Победителка е и в живота! Но днес (23 януари) е денят, в който тя отново прикова вниманието на паркета.

На 44 години Гергана се завърна в игра, облече екипа на „Славия“ и записа 21 точки, 11 борби и 2 асистенции при победата над „Шампион 2006“ с 59:57 в отложен мач от 8-ия кръг на българското женско баскетболно първенство.

"Приемам го като поредното предизвикателство. Това е нещо ново и различно, което те зарежда и ти дава посока. Нека поведа положителна вълна, която ще преобърне нещата и ще бъде нещо полезно за младите. Те са бъдещето. На хладилника съм си залепила "Да мечтаеш по-малко, а да правиш повече от това, която мечтаеш", каза след мача тя.

„Класата е вечна!“ гласи клишето. А Гергана е доказателството за това! Тя със сигурност не е забравила как се печели, въпреки че не е играла на професионално ниво от 11 години насам. За последно Брънзова се подвизаваше в „Бешикташ“ през 2010 г.

@@@ От тогава тя постига победа след победа в живота! А най-важната – тази за оцеляването си, записа през 2015 г., когато успява да пребори множествената склероза.

Историята на Брънзова започва на 25 юли 1975 г. в Бургас. Тя е дъщеря на най-добрия реализатор на световното първенство по баскетбол в Чили през 1966 година, на което България заема 4 място, и носител на Купата на страната през 1965г. и 1975г. с „Черноморец“ - Бойчо Брънзов. Днес залата в Бургас носи неговото име.

Така че не е изненада, че Гергана се насочва към този спорт! Също като по-голямата си сестра Албена, която също е избрана в драфта на женската НБА (WNBA) през 1998 г. от “Ню Йорк либърти” под номер 29 в третия кръг, и брат си Бойчо-младши, който игра в "Левски", "Дунав", "Черноморец", както и за "Нортуест Назарийн Юнивърсити" и "Коукър Колидж" отвъд Океана.

Гергана първо играе за „Нефтохимик“. Избрана е за MVP в женското първенство като част от ДЗУ Стара Загора, под ръководството на баща си през сезон 1993/1994. Заминава за САЩ, където играе в колежанската лига с екипа на "Флорида Интернешънъл Юнивърсити" (1994-1998).

Голямото признание за таланта идва през 1998 г., когато е избрана в драфта на женската НБА под номер 24 в третия кръг от „Детройт Шок“ и играе един сезон за тима.

След НБА кариерата продължава във френския „Рен“, гръцкия „Астерас“, турските „Фенербахче“, „Мигроспор“, „Мерсин“ и „Бешикташ“ и словашкия „Кошице“. В тях трупа солиден опит в силните турнири Евролига и Еврокъп.

Пристигането през 1999 г. в Турция носи не само нови успехи, а и… любов. Гергана се влюбва в трикратния шампион на страната и местен любимец - Харун Ерденай. За щастие чувствата са споделени и двамата се превръщат в една от известните баскетболни двойки!

Не след дълго в „отбора“ им се появяват цели 3 попълнения – Алихан Калоян (на 16 г.) и близнаците Ниа-София и Кайа-Йоан (на 9 години).

Именно те са дават сили по време на най-свирепата битка – тази с множествената склероза. Гергана чува диагнозата през 2013 г., след раждането на близнаците. Тя познава коварната болест. Майка Магделина се бори със същото нещо от години, а именно баскетболистката се опитва да вдъхне кураж и да помогне да оздравее. Идентично заболяване погубва и баща през 2003 г.

В този момент Брънзова решава, че няма да тревожи най-близките си с диагнозата, въпреки че следва тежко лечение, при което Гергана губи голяма част от зрението си, както и възможността да се движи свободно.

За един победител това не може да е краят! За това тя се мобилизира, точно като във важен мач! И тотално променя начина си на живот! Започва да се храни без глутен, без зърнени храни, без млечни, без захар. Вместо това набляга на плодовете, зеленчуците и меда.

Две години по-късно лекарите са изумени! Следа от заболяването няма! Гергана отново е победител!

И като такъв, прави всичко възможно да разпространи този несломим дух. Среща се с хора, страдащи от същото, прави наръчници за правилно хранене, пише книги, дава съвети. Но най-важното – служи като пример.

Сърцето на Гергана е огромно. В него има място, както за най-близките, така и за всички, които са част от фондацията "Get Better" ("Стани по-добър"), която цели личностно развитие, и платформата "Mind Body One" ("Съзнание и тяло в едно"), където дава съвети за здравословен живот. Самата тя е пример за тези практики.

Показа го, когато се завърна на терена с любимата си баскетболна топка! 11 години по-късно! И като победител! Защото просто някои хора се раждат такива!



