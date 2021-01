Цели четирима бойци получиха бонуси на UFC 257

, Майкък Чандлър, Марина Родригес и Махмуд Мурадов си тръгнаха с бонуси от

, което се проведе в Абу Даби. Четиримата бойци успяваха да се справят със своите съперници и си тръгват с по 50 000 бонус за представяне на вечерта.

Порие нокаутира Конър Макгрегър във втория рунд, а Чандлър нокаутира Дан Хукър в първия рунд. Родригес нокаутира Аманда Рибас във втория рунд, а Махмуд Мурадов направи същото с Андрю Санчес в 3-тия рунд.

